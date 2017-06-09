ФОТО ДО И ПОСЛЕ: На Певческом поле открыли обновленную радиовышку

Построенная в 1960 году на Певческом поле радиовышка обрела современный вид и готова к традиционному Певческому празднику. Посмотрите сами и сравните старый и новый вид здания.
Обновленная радиовышка создает отличное впечатление. Удивительно, насколько преобразилось некогда грязное, старое и разрушенное здание.
Коридор, 2014 год:
Коридор сегодня:
Комментаторский пульт, 2014 год:
Комментаторский пульт сегодня:
В самом плачевном состоянии были балконы:
Viimsi vald, Квартира, 99 500 EUR
Saku vald, Дом, 215 000 EUR
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