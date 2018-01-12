12.01.2018, 20:10

ФОТО: Девять новейших эстонских дронов будут защищать восточную границу

 (81)
rus.delfi.ee
EST
Eesti piirivalve sai 9 uut drooni
Eesti piirivalve sai 9 uut drooniFoto: Argo Ingver

В пятницу Департамент полиции и погранохраны представил девять мощных дронов, изготовленных в Эстонии.

Они будут помощниками в обеспечении безопасности в лесах, на болотах и водохранилищах, расположенных близ восточной границы, пишет Maaleht.

Читайте также:
152 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
99 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
185 000€
Tallinn, Квартира
166 000€
Tallinn, Дача
157 000€
Rae vald, Квартира
120 000€
Tallinn, Квартира
199 800€
Narva-Jõesuu, Дом
800€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
85 000€
Tallinn, Квартира
90 000€
Tallinn, Квартира
220€
Keila, Коммерческий
2 800€
Tallinn, Квартира
399 000€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии