12.01.2018, 20:10
ФОТО: Девять новейших эстонских дронов будут защищать восточную границу
В пятницу Департамент полиции и погранохраны представил девять мощных дронов, изготовленных в Эстонии.
Они будут помощниками в обеспечении безопасности в лесах, на болотах и водохранилищах, расположенных близ восточной границы, пишет Maaleht.
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