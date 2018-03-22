22.03.2018, 12:20

ФОТО: Депутаты развлекались с военной техникой во дворе Рийгикогу

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rus.delfi.ee
EST 7
Galerii: 24 pilti
Hannes Hanso ja Margus tsahkna soomuktransportööril riigikogu hoone ees Foto: Erik Peinar

В среду эстонские оборонные предприятия представили депутатам Рийгикогу свою продукцию: от шлемов, до полевых госпиталей и военной техники.

По словам члена комиссии по государственной обороне Маргуса Цахкна, эстонским предприятиям есть что предложить странам-союзникам НАТО.

Фирма Nord Arms представила винтовку, Bristol — макет гранаты, Eesti Arsenal — макет мин M-14 и 81 мм, а Marduk SHARK — лазерную систему против дронов.

Предприятие Eli показало мультироторный беспилотник, Englo — детонаторы, счетчики и датчики взрывных устройств, Rantelon — индивидуальные устройства, глушащие сигналов дронов и направляющие их, а Milrem — беспилотный наземный транспорт Themis.

Свою продукцию также представляли разработчик систем безопасности Defendec и производитель медицинского оборудования Semetron. Образцы военной одежды показала фирма Profline, Tactical Foodpack — солдатские пайки, а Samelin — сапоги.

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