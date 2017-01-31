31.01.2017, 11:45

ФОТО: Депутат таллиннского горсобрания Ханно Матто подарил Калеву Калло намордник

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rus.delfi.ee
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Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraadid viisid enne volikogu esimehe umbusaldamist Kalev Kallole sümboolse suukorvi
Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraadid viisid enne volikogu esimehe umbusaldamist Kalev Kallole sümboolse suukorviFoto: Rauno Volmar

Депутат Таллиннского горсобрания социал-демократ Ханно Матто сегодня утром подарил Калеву Калло намордник, который символизирует подавление городской оппозиции центристской коалицией, а также напоминает об уголовном обвинении, которое недавно было предъявлено председателю собрания, и о том, что настало последнее время уйти ему в отставку.

”Стыдно, что городской столицей управляют люди, которым предъявлено уголовное обвинение. С Таллинна должна сойти тень коррупции, а темные сделки — исчезнуть. Хорошим зачином к этому стала бы смена руководства”, — сказал член городской фракции соцдемов Ханно Матто.

В прошлый четверг фракция социал-демократов инициировала вотум недоверия председателю городского собрания Калеву Калло, в связи с тем, что последнему было предъявлено обвинение во взяточничестве.

Чтобы неудобную инициативу оппозиции поскорее задушить, Калев Калло в срочном порядке созвал внеочередное заседание горсобрания, которое состоится сегодня, 31 января. ”Мы протестуем против подобного поведения председателя и считаем это попыткой надеть на оппозицию намордник и сорвать вотум недоверия”, — заявил Матто.

Таллиннская фракция социал-демократов продолжит борьбу с коррупцией в Таллинне и призывает новое руководство Центристской партии присоединиться к этой борьбе.

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