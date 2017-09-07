ФОТО: Департамент шоссейных дорог не одобрил новое покрытие трассы Вильянди-Мустла

Как оказалось, новый слой асфальта на почти четырех километрах шоссе Вильянди-Мустла не отвечает требованиям по качеству.

Участок дороги в уезде Вильяндимаа, между Вильянди и Мустла, останется на неопределенное время без постоянной дорожной разметки, и скорость на нем ограничена до 70 километров в час, так как, по оценке Департамента шоссейных дорог, качество верхнего слоя асфальта не соответствует требованиям.

Руководитель отдела строительства Ляэнеского региона Департамента шоссейных дорог Маргус Эйзеншмидт поясняет, что, опираясь на правила приемки строительных работ на государственных дорогах, Департамент шоссейных дорог исходит из следующего принципа: ”Если использующиеся материалы и производящиеся работы не соответствуют условиям договора, тогда эти работы не принимаются, и подрядчик должен исправить сделанное”.

Верхний слой асфальта тестировали в аккредитованной лаборатории, и результаты тестов указали на опасность того, что при передвижении по нему большегрузного транспорта будут создаваться колеи.

”По результатам первого испытания покрытие не соответствует требованиям”, — подтвердил Эйзеншмидт.

Для асфальтобетонных покрытий установлены требования по качеству по многим критериям: порность, содержание битума, стойкость к деформации и так далее. В данном случае требования не были выполнены по стойкости к деформации.

Представитель строившего дорогу предприятия Nurme Teedeehitus Тарви Милитс не пожелал подробно комментировать ситуацию.

В данный момент производится повторное испытание дорожного покрытия, результаты которого будут известны на следующей неделе.