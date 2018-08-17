ФОТО: Департамент полиции и погранохраны получил новый патрульный корабль

"И что самое важное — этот корабль построен в Эстонии. Этот корабль является лучшим образцом современной технологии, он построен с учетом требований защтиы окружающей среды. Снаряжение корабля можно использовать при выполнении различных задач: кроме поиска очагов загрязнения и их ликвидации, корабль можно использовать при тушении пожаров и в случае морского бедствия он может спасти более ста человек. Я горд тем, что такой корабль построен в Эстонии, такое судно можно смело экспортировать и в другие страны", — добавил Анвельт.

PPA

Заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Прийт Пяркна рассказал, что в год происходит примерно десять небольших случаев загрязнения окружающей среды на море, а также такие случаи, когда, к счастью, загрязнение не попадает в морские воды. "Мы находимся в постоянной готовности быстро реагировать на такие случаи", — сказал Пяркна.

В оборудование судна входит современный радар, который позволяет обнаруживать загрязнение на поверхности воды уже с дистанции в пять морских миль, а также гидролокатор бокового обзора, при помощи которого можно обнаружить подводное загрязнение. Кроме обнаружения загрязнений, "Raju" будет охранять морскую границу, осуществлять поиски, спасать терпящих бедствие и обеспечивать безопасность на море. На борту имеется два мощных брандспойта для тушения различных возгораний.

"По водам Финского залива ежегодно перевозится более 160 миллионов тонн топлива, кроме этого, в Таллиннском заливе активное движение судов. Все это означает, что наш флот должен быть в постоянной готовности оперативно реагировать на возможные инциденты. Скорость нового корабля составляет до 27 узлов, что позволит нам двое быстрее реагировать на события. Сейчас в нашем департаменте почти 100 различных единиц водного транспорта — корабли, катера, моторные лодки и судна на воздушной подушке. "Raju" позволит нам максимально эффективно обеспечивать морскую безопасность Эстонии", — добавил Прийт Пяркна.

Длина нового патрульного судна 45 метров, ширина 9 метров и осадка 2,6 метра. Стоимость судна составила 16 056 000, его приобретение финансируется при поддержке Фонда сплочения Европейского Союза, доля финансирования Эстонии составила 15%.