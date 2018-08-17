17.08.2018, 07:20

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны получил новый патрульный корабль

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Департамент полиции и погранохраны получил новый патрульный корабль
PPA

Департамент полиции и погранохраны получил новый патрульный корабль "Raju", в задачи которого входит в том числе и ликвидация загрязнений, сообщает PPA.

В апреле 2017 года департамент объявил конкурс на имя нового корабля. Из 205 присланных на конкурс предложений было выбрано имя "Raju". Крестной матерью нового корабля стала президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.

"С крещением и принятием на службу „Raju” флот Департамента полиции и погранохраны достиг такого уровня, в котором все четыре крупных судна являются новыми или были недавно модернизированы. Новизна и современность не являются самоцелью, но это означает, что сейчас все суда находятся в постоянной готовности выйти на море и выполнять свои задания. Находясь на море, флот департамента может спасать терпящих бедствие людей, обнаруживать находящиеся в наших водах возможные подозрительные суда, охранять и контролировать малые острова, защищать окружающую среду, сотрудничать как с защитниками окружающей среды так и с Морским флотом Эстонии. В любое время, в любую погоду. Все эти задачи будет выполнять и „Raju”, несмотря на то, что прежде всего это судно предназначено для ликвидации загрязнений", — сказала президент ЭР Керсти Кальюлайд на церемонии крещения корабля.

PPA

По словам министра внутренних дел Андреса Анвельта, новый корабль является уникальным.

"И что самое важное — этот корабль построен в Эстонии. Этот корабль является лучшим образцом современной технологии, он построен с учетом требований защтиы окружающей среды. Снаряжение корабля можно использовать при выполнении различных задач: кроме поиска очагов загрязнения и их ликвидации, корабль можно использовать при тушении пожаров и в случае морского бедствия он может спасти более ста человек. Я горд тем, что такой корабль построен в Эстонии, такое судно можно смело экспортировать и в другие страны", — добавил Анвельт.

PPA

Заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Прийт Пяркна рассказал, что в год происходит примерно десять небольших случаев загрязнения окружающей среды на море, а также такие случаи, когда, к счастью, загрязнение не попадает в морские воды. "Мы находимся в постоянной готовности быстро реагировать на такие случаи", — сказал Пяркна.

В оборудование судна входит современный радар, который позволяет обнаруживать загрязнение на поверхности воды уже с дистанции в пять морских миль, а также гидролокатор бокового обзора, при помощи которого можно обнаружить подводное загрязнение. Кроме обнаружения загрязнений, "Raju" будет охранять морскую границу, осуществлять поиски, спасать терпящих бедствие и обеспечивать безопасность на море. На борту имеется два мощных брандспойта для тушения различных возгораний.

"По водам Финского залива ежегодно перевозится более 160 миллионов тонн топлива, кроме этого, в Таллиннском заливе активное движение судов. Все это означает, что наш флот должен быть в постоянной готовности оперативно реагировать на возможные инциденты. Скорость нового корабля составляет до 27 узлов, что позволит нам двое быстрее реагировать на события. Сейчас в нашем департаменте почти 100 различных единиц водного транспорта — корабли, катера, моторные лодки и судна на воздушной подушке. "Raju" позволит нам максимально эффективно обеспечивать морскую безопасность Эстонии", — добавил Прийт Пяркна.

Длина нового патрульного судна 45 метров, ширина 9 метров и осадка 2,6 метра. Стоимость судна составила 16 056 000, его приобретение финансируется при поддержке Фонда сплочения Европейского Союза, доля финансирования Эстонии составила 15%.

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