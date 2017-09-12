ФОТО: Департамент начал разработку решения проблемы безопасности ID-карт

Департамент государственной инфосистемы (RIA) подтвердил, что он разрабатывает одно из возможных решений для устранения теоретического риска безопасности чипа ID-карт.

Как сообщил руководитель сферы eID департамента Маргус Арм, на разработку решения уйдет несколько месяцев. RIA пытается сделать так, чтобы обнаруженный риск безопасности никогда не смог стать реальным.

Для пользователей ID-карт разработанное решение будет доступно через удаленное обновление, а если оно не будет работать, то в пунктах обслуживания Департамента полиции и погранохраны.

При этом ID-карты, которые будут выдаваться в ближайшее время, все еще содержат в чипе риск безопасности. Кроме того, данный риск никуда не денется, если их не обновить, когда обновление будет доступно.

Гендиректор RIA Таймар Петеркоп отметил, что до начала муниципальных выборов работа над решением завершена не будет.