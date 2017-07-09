09.07.2017, 14:33

ФОТО: День пожилых в Вильянди — сотни бабушек и дедушек танцевали и пели вместе

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rus.delfi.ee
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Galerii: 38 pilti
Eakate Ühestegemise päev Viljandis Foto: Kenno Soo

Вчера Вильяндиское певческое поле было в распоряжении пожилых людей. На день танца и песни День совместной деятельности пожилых съехались сотни бабушек и дедушек из Эстонии, Латвии и Литвы.

Были представлены 27 танцевальных и песенных коллективов, в общей сложности 350 исполнителей. Организаторами выступили Союз пенсионеров Вильянди и горуправа Вильянди. Мероприятие также посетили министр социальной защиты Кайа Ива и министр государственного администрирования Яак Ааб.

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