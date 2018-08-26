26.08.2018, 15:16

ФОТО DELFI: Жители Ласнамяэ жаловались на припаркованную во дворе машину, сегодня ночью ее сожгли

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МуПо не выполнила обещание
rus.delfi.ee
EST 10
ФОТО DELFI: Жители Ласнамяэ жаловались на припаркованную во дворе машину, сегодня ночью ее сожгли
Foto: Tiit Blaat

Читатель Delfi рассказал, что в феврале он направил в муниципальную полицию (МуПо) жалобу по поводу припаркованной во дворе Ласнамяэ машины.

Üks Delfi lugeja teatas, et veebruaris kaebas ta viimati auto peale muposse. Märtsis sai ta vastuse.

В марте от МуПо пришел ответ, что они связались с владельцем машины. Чиновник заверил, что машина будет убрана при первой возможности и посоветовал жителям дома Паазику, 28 запастись терпением.

"На самом деле ничего не произошло и сегодня ночью машину подожгли. Огонь повредил припаркованную рядом машину", — обратил внимание читатель Delfi, добавив, что теперь лет 10 видеть сгоревшую машину.

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