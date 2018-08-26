ФОТО DELFI: Жители Ласнамяэ жаловались на припаркованную во дворе машину, сегодня ночью ее сожгли

Üks Delfi lugeja teatas, et veebruaris kaebas ta viimati auto peale muposse. Märtsis sai ta vastuse.

В марте от МуПо пришел ответ, что они связались с владельцем машины. Чиновник заверил, что машина будет убрана при первой возможности и посоветовал жителям дома Паазику, 28 запастись терпением.

"На самом деле ничего не произошло и сегодня ночью машину подожгли. Огонь повредил припаркованную рядом машину", — обратил внимание читатель Delfi, добавив, что теперь лет 10 видеть сгоревшую машину.