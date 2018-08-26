ФОТО DELFI: Жители Ласнамяэ жаловались на припаркованную во дворе машину, сегодня ночью ее сожгли(52)
Читатель Delfi рассказал, что в феврале он направил в муниципальную полицию (МуПо) жалобу по поводу припаркованной во дворе Ласнамяэ машины.
Читатель Delfi рассказал, что в феврале он направил в муниципальную полицию (МуПо) жалобу по поводу припаркованной во дворе Ласнамяэ машины.
Üks Delfi lugeja teatas, et veebruaris kaebas ta viimati auto peale muposse. Märtsis sai ta vastuse.
В марте от МуПо пришел ответ, что они связались с владельцем машины. Чиновник заверил, что машина будет убрана при первой возможности и посоветовал жителям дома Паазику, 28 запастись терпением.
"На самом деле ничего не произошло и сегодня ночью машину подожгли. Огонь повредил припаркованную рядом машину", — обратил внимание читатель Delfi, добавив, что теперь лет 10 видеть сгоревшую машину.
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Tähtaeg: 31.08.2018
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