ФОТО DELFI: Завершается строительство трамвайного терминала и миниметро в Таллиннском аэропорту

Трамваи в Таллиннский аэропорт начнут ходить уже в конце этого-начале следующего месяца. Сейчас проводятся финальные строительные работы.
Tallinn, Коммерческий, 3 690 EUR
Narva, Квартира, 75 000 EUR
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Трамваи в Таллиннский аэропорт начнут ходить уже в конце этого-начале следующего месяца. Сейчас проводятся финальные строительные работы.
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