14.08.2017, 14:50

ФОТО DELFI: Завершается строительство трамвайного терминала и миниметро в Таллиннском аэропорту

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rus.delfi.ee
EST
Trammitee lennujaama Ülemistes
Foto: Andres Putting

Трамваи в Таллиннский аэропорт начнут ходить уже в конце этого-начале следующего месяца. Сейчас проводятся финальные строительные работы.

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