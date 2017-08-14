ФОТО DELFI: Завершается строительство трамвайного терминала и миниметро в Таллиннском аэропорту

Трамваи в Таллиннский аэропорт начнут ходить уже в конце этого-начале следующего месяца. Сейчас проводятся финальные строительные работы.
Kohtla-Järve vald, Дом, 79 000 EUR
Jõelähtme vald, Дом, 259 000 EUR
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Трамваи в Таллиннский аэропорт начнут ходить уже в конце этого-начале следующего месяца. Сейчас проводятся финальные строительные работы.
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