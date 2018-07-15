ФОТО DELFI: Запасной самолет отправившегося в Хельсинки Дональда Трампа приземлился в Таллинне

Сегодня вечером в Таллиннском аэропорту приземлился запасной самолет президента США Дональда Трампа, которому предстоит завтра встретится в Владимиром Путиным в Хельсинки.

В пятницу rus.err.ee информировал, что в Таллинне ожидакют также сопровождающий американского президента транспортный самолет.

Оба воздушных судна — транспортный самолет Военно-воздушных сил США, а также запасной борт американского лидера Boeing C-32 — пробудут в режиме ожидания в Таллиннском аэропорту до завершения саммита в Хельсинки в понедельник.