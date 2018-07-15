15.07.2018, 21:19

ФОТО DELFI: Запасной самолет отправившегося в Хельсинки Дональда Трампа приземлился в Таллинне

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rus.delfi.ee
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Trumpi meeskonna lennukid maandusid Tallinna lennujaama Foto: Jan Henrik Pärnik

Сегодня вечером в Таллиннском аэропорту приземлился запасной самолет президента США Дональда Трампа, которому предстоит завтра встретится в Владимиром Путиным в Хельсинки.

В пятницу rus.err.ee информировал, что в Таллинне ожидакют также сопровождающий американского президента транспортный самолет.
Оба воздушных судна — транспортный самолет Военно-воздушных сил США, а также запасной борт американского лидера Boeing C-32 — пробудут в режиме ожидания в Таллиннском аэропорту до завершения саммита в Хельсинки в понедельник.

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