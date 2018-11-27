ФОТО DELFI: Зачем Ратас рано утром приехал в Кадриорг к Кальюлайд?

Вчера Рийгикогу дал добро миграционному пакту ООН. Правда, поддержал его лишь 41 депутат. Теперь же Ратас встречается в Кадриорге с президентом Кальюлайд, чтобы обсудить дальнейшие шаги.
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Без сомнения, Яна Тоом — одна из ярчайших звезд на небосклоне отечественной политики, хотя ее свет последние 4 года доходит к нам отражением из Брюсселя. Кому-то он все равно очень сильно режет глаза, а для других служит маяком и даже источником тепла, но очевидно, что судьба быстро сгорающих и превращающихся в «черные дыры» т. н. «сверхновых» звезд Яне Игоревне не грозит. Она пришла, чтобы остаться.
Злоключения на посту министра, или Как Евгения Осиновского возненавидели за алкогольные акцизы
27.11.2018
В 2018 году председатель Социал-демократической партии и бывший министр социальных дел Евгений Осиновский мало кого оставил равнодушным. Его влияние на русскоязычное население Эстонии отрицать нельзя — но тут стоит отметить, что оно для кого-то было скорее отрицательным, чем положительным.
Разве не парадоксально, что партия EKRE, выдающая себя за национальную силу и поддерживающая миграционную политику в стиле ”если черный, выйди вон”, выдает на площади перед замком Тоомпеа представление, напоминающее сходки интернационалистов начала 1990-х или мягкий вариант политических ”дискуссий” в регионе Экваториальной Африки?
Правление Рийгикогу полностью осудило инцидент с применением насилия, произошедший 26 ноября во время демонстрации на площади перед зданием Рийгикогу, где депутата Европейского парламента Индрека Таранда атаковали участники организованного партией EKRE пикета против присоединения Эстонии к Глобальному соглашению ООН по миграции, пишет rus.err.ee.
Путин пытается сместить Порошенко? Порошенко пытается сорвать выборы? Две версии конфликта в Керченском проливе
27.11.2018
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