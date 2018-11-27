ФОТО DELFI: Зачем Ратас рано утром приехал в Кадриорг к Кальюлайд?

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Foto: Jaanus Lensment

Вчера Рийгикогу дал добро миграционному пакту ООН. Правда, поддержал его лишь 41 депутат. Теперь же Ратас встречается в Кадриорге с президентом Кальюлайд, чтобы обсудить дальнейшие шаги.