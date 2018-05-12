ФОТО DELFI: Ярмарка в Луйге привлекла тысячи любителей садоводства, улицы заставлены машинами

Ярмарка садоводства и рукоделия, которая традиционно проходит во вторые выходные мая под Таллинном в Луйге, привлекла тысячи интересующихся садоводством, которые заставили автомобилями окружающие территорию ярмарки боковые улицы.
12.05.2018, 15:50
Ярмарка садоводства и рукоделия, которая традиционно проходит во вторые выходные мая под Таллинном в Луйге, привлекла тысячи интересующихся садоводством, которые заставили автомобилями окружающие территорию ярмарки боковые улицы.
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