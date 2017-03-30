ФОТО DELFI: Встреча Ратаса и Корба с жителями Ласнамяэ — оба опоздали, премьер говорил по-эстонски

Сегодня в культурном центре "Линдакиви" прохошла встреча премьер-министра Юри Ратаса и министра государственного администрирования Михаила Корба с жителями Ласнамяэ. Целью мероприятия было обсудить, что и как делает Центристская партия в правительстве.

Как сообщила находившаяся на месте корреспондент Delfi, уже в 18 часов в холле было довольно много людей — преимущественно старшего поколения и русскоязычных, которых угощали кренделем и кофе.

Встреча должна была начаться в 18:30, однако министры опоздали на 40 минут, поскольку задержались на заседании правительства. До их приезда перед собравшимися выступила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева, которая рассказала о работе управы, проектах и планах на будущее.

Когда министры наконец прибыли, первым взял слово Юри Ратас. Как сообщила корреспондент Delfi, премьер говорил на эстонском языке, что вызвало негодование публики. Ратас ответил на немногочисленные вопросы собравшихся, после чего покинул зал, так как, по его словам, в 21 час он уже должен был быть в Пярну. Затем выступил Михаил Корб, который, в отличие от Ратаса, говорил по-русски и тоже ответил на вопросы ласнамяэсцев.