ФОТО DELFI: Все на месте? Как на президентский прием прибывали Кальюлайд, Ильвесы и другие гости

Президентский прием в честь столетия Эстонской Республики проходит в Эстонском национальном музее в Тарту. Смотрите постоянно пополняющуюся галерею, как гости прибывают на торжественное мероприятие.
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Президентский прием в честь столетия Эстонской Республики проходит в Эстонском национальном музее в Тарту. Смотрите постоянно пополняющуюся галерею, как гости прибывают на торжественное мероприятие.
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