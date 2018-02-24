24.02.2018, 17:16

ФОТО DELFI: Все на месте? Как на президентский прием прибывали Кальюлайд, Ильвесы и другие гости

 (33)
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 284 pilti
Foto: Rauno Volmar

Президентский прием в честь столетия Эстонской Республики проходит в Эстонском национальном музее в Тарту. Смотрите постоянно пополняющуюся галерею, как гости прибывают на торжественное мероприятие.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии