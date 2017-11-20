ФОТО DELFI: ”Все идет по плану”. Почему ремонт у подножья Креста Cвободы затянулся

В конце октября должна была завершиться реконструкция основания Монумента победы в Освободительной войне, что на площади Вабадузе в Таллинне. Срок завершения работ был три недели назад, однако, они до сих пор идут.

Работы по реконструкции производит фирма Enska Ehitus. По словам управляющего по проектам Ильи Евланова, в ходе реконструкции появились дополнительные работы, поэтому уложиться в сроки не представилось возможным.

”Заказчик и подрядчик обо всем между собой договорились. Уверяю, что ни одной проблемы, которая могла бы волновать общество, нет. Все идет по плану, и примерно семь восьмых работ уже сделано”, — прокомментировал ситуацию Евланов.

Заказчик работ — AS Riigi Kinnisvara (RKAS). Его пресс-секретарь Мариаана Сынаялг сообщила, что сдача объекта задерживается из-за поставок гранитных плит, а также ввиду изменений в строительстве, внести которые пожелал заказчик. Изменния касаются закрепления гранитных плит и конструкций.

”Новое время завершения работ — начало декабря. Сейчас на территории работ не ведется, поскольку плиты из гранита — на обработке””, — объяснила Сынаялг. Их установка продолжится завтра.

В ходе вышеописанных работ ремонтируют гранитные плиты у подножья Монумента победы в Освободительной войне, а также возводят заграждения вокруг объекта с целью избежать разрушения плит. Стоимость работ — примерно 76 000 евро без НСО.