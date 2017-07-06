ФОТО DELFI: Внимание! В центре Таллинна ожидаются страшные пробки

Чегодня родолжается действие изменений в организации движения транспорта в районе Котла культуры и гостиниц в центре Таллинна, что вызвано председательством Эстонии в Совете Европейского Союза. Из-за реконструкции трамвайных путей также перекрыта улица Сууртюки.

Закрыты автостоянки между Котлом культуры и Горхоллом, сообщает Раэпресс. На заправку перед Котлом культуры можно попасть по улицам Кай, Поорди и Садама. На время некоторых мероприятий полиция будет перекрывать и улицу Румби.

Для прохода в гавань Linda Line оставлен пешеходный коридор. На автомобилях за Горхолл можно попасть также с улицы Каласадама. На время представительских мероприятий будет ограничиваться парковка на стоянках отелей Hilton, Nordica и Radisson.

На время проезда делегаци будет перекрываться движение в центре города. Полиция сделает все, чтобы это продолжалось минимальное время.