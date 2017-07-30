ФОТО DELFI: Вице-президент США Майк Пенс встретился с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом

Сегодня, в воскресенье, в Таллинн прибыл вице-президент США Майк Пенс. В 17:30 в Доме Стенбока состоялась его встреча в Юри Ратасом, на которой они обсудили вопросы обороны, киберзащиты, цифровые темы, а также сотрудничество США и Европейского союза в связи с председательством Эстонии.
Примерно в 18:15 Юри Ратас даст небольшую пресс-конференцию для журналистов. Delfi будет вести прямую трансляцию.
В понедельник у Пенса запланированы встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президентом Латвии Раймондом Вейонисом и президентом Литвы Далей Грибаускайте. После встречи состоится совместная пресс-конференция глав Балтийских государств и Пенса.
”Вклад США в безопасность региона Балтии и всей Европы крайне важен, и я желаю поблагодарить вице-президента за это”, — отметил Ратас. ”На встрече планируется обсудить представляющие интерес для США эстонские цифровые решения, а также развитие сотрудничества в сфере кибербезопасности. Важной темой является сотрудничество Европейского союза и США”.
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В связи с визитом вице-президента США Майка Пенса в Эстонию, в воскресенье и понедельник в Таллинне произойдут существенные изменения в организации дорожного движения. Полиция просит водителей следить за временными дорожными знаками и запастись временем.
.@VP Pence just met w/ PM @ratasjuri, discussed 🇺🇸/🇪🇪co-op & @NATO at @EstonianGovt @StenbockiMaja #VPinEurope pic.twitter.com/mzA1JVKvYf— USEmbassyTallinn (@USEmbTallinn) 30 июля 2017 г.