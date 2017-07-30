ФОТО DELFI: Вице-президент США Майк Пенс прибыл в Эстонию. Полиция и снайперы обеспечивают безопасность, над столицей кружат вертолеты

Сегодня, в воскресенье, в Таллинн прибыл вице-президент США Майк Пенс. Ввиду визита частично перекрыто движение. Разумеется, особое внимание уделяется безопасности. На данный момент Пенс находится в Swissotel и у него есть несколько часов до встречи с Юри Ратасом, которая начнется в Доме Стенбока в 17.30.

Около 13 часов самолет Пенса приземлился в Таллиннском аэропорту. Безопасность обеспечивает полиция и снайперы.

Из-за начинающегося в воскресенье визита в Эстонию вице-президента США Майка Пенса в Таллинне введены усиленные меры безопасности.

Улица Торнимяэ, рядом с отелем Swissotel, где и остановился вице-президент, заблокирована оградами и пожарными машинами. В 9 утра на месте было много полиции. На машине проехать через улицу Торнимяэ невозможно, также ограничен проход для пешеходов, которые хотят проникнуть к отелю.

В обеспечении безопасности Пенса во время его визита в Эстонию задействованы 600 полицейских, а также Силы обороны и Кайтселийт.

Операторы "Актуальной камеры" засняли подготовку к приему американского вице-президента в окрестностях таллиннской гостиницы Swissotel на Тартуском шоссе, в которой остановится Пенс, сообщает rus.err.ee.

Сегодня премьер-министр Юри Ратас встретится с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом и обсудит с ним вопросы обороны, киберзащиты, цифровые темы, а также сотрудничество США и Европейского союза в связи с председательством Эстонии.

”Вклад США в безопасность региона Балтии и всей Европы крайне важен, и я желаю поблагодарить вице-президента за это”, — отметил Ратас. ”На встрече планируется обсудить представляющие интерес для США эстонские цифровые решения, а также развитие сотрудничества в сфере кибербезопасности. Важной темой является сотрудничество Европейского союза и США”.

Встреча начнется в Доме Стенбока в 17.30.

В связи с визитом вице-президента США Майка Пенса в Эстонию, в воскресенье и понедельник в Таллинне произойдут существенные изменения в организации дорожного движения. Полиция просит водителей следить за временными дорожными знаками и запастись временем.

Во время движения автоколонны движение будет закрыто. По словам полиции, движение будет остановлено на время до 15 минут, но связанные с передвижение высокого гостя задержки движения могут длиться дольше. На Тоомпеа, в Кадриорге и в центре города на Торнимяэ часть улиц будет временно закрыта для проезда и парковки. Рядом с объектами, на территории которых пройдут официальные встречи, будут введены также временные ограничения для пешеходов.