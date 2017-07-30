ФОТО DELFI: Вход к отелю, где остановился Майк Пенс, заблокирован оградами и пожарными машинам

Сегодня, в воскресенье, в Таллинн c двухдневным визитом прибыл вице-президент США Майк Пенс. В центре города уже образовалась заинтересованная толпа.

Улица Торнимяэ, рядом с отелем Swissotel, где и остановился вице-президент, заблокирована оградами и пожарными машинами. В 9 утра на месте было много полиции. На машине проехать через улицу Торнимяэ невозможно, также ограничен проход для пешеходов, которые хотят проникнуть к отелю.