ФОТО DELFI: Вдохновившись заграницей, реформисты основали в центре Таллинна предвыборный штаб

В центре Таллинна в помещении бывшего обувного магазина Партия реформ организовала предвыборный штаб. Там проходят дискуссии на тему выборов, также можно поиграть в шахматы. Зайти в него могут все желающие.

Когда фотограф Delfi туда прибыл, правление партии как раз собралось на совещание.

Из кладовки, полной ящиков, бутылок воды и воздушных шаров, выглядывает плакат с надписью ”Сколько получаешь, Эдгар?”.

Кристен Михал поведал, что он открыл этот центр, вдохновившись заграницей. ”В США есть такая традиция: кандидаты открывают свои предвыборные штабы там, куда люди могут прийти. Они есть, конечно же, и в другие странах, в Великобритании, например”.

Партия арендовала помещения временно — до 14 октября. Тогда кончится предвыборная кампания.