01.06.2018, 10:10

ФОТО DELFI: В выступлении Дня защиты детей на площади Вабадузе приняли участие 1000 малышей

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rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: В выступлении Дня защиты детей на площади Вабадузе приняли участие 1000 малышей
Foto: Andres Putting

Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей на площади Вабадузе состоялось выступление тысячи малышей. Общегородской певческий праздник SadaSäraSilma (”Сотни сияющих глаз”) посвящен столетию Эстонской Республики и начального образования в Таллинне.

Первого декабря 1918 года был основан Коплиский детский сад — первый в Таллинне. В этом году исполняется сто лет начального образования в столице, сообщает Раэпресс.

”В честь празднования столь важного события как столетие обучения детей в детских садах подготовлены различные мероприятия, в том числе певческий праздник SadaSäraSilma, — рассказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Думаю, пение 1000 малышей будет очень впечатляющим, это укрепит веру взрослых в будущее, ведь дети и есть будущее Эстонии. Дети стоят каждой секунды, посвященной им, поэтому приходите посмотреть и послушать их выступление”.

Праздник начнется шествием по площади Вабадузе, в котором примут участие тысячи 6-7-летних певцов. Все они будут носить одинаковые наряды из серии ”Этно”, подаренной детским садам в прошлом году, а также таблицы с названиями учреждений, выполненные учениками таллиннских школ в этом году. Детей будут сопровождать 300 учителей пения.

В программе 10 детских песен в сопровождении ансамбля Урмаса Латтиказа под управлением дирижера Рауля Тальмара.

Певческий праздник для малышей станет частью программы Дней Старого города.

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ФОТО DELFI: В выступлении Дня защиты детей на площади Вабадузе приняли участие 1000 малышей

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