ФОТО DELFI: В Выру состоялось собрание нового избирательного союза "Истинные центристы"

Сегодня вечером в выруском приходском доме состоялось собрание нового избирательного союза "Истинные центристы" ("Põliskeskerakondlased").

На собрание пришли центристы, которые поддерживают Эдгара Сависаара и хотят выразить "обет верности".

Один из выступающих — депутат Рийгикогу Хеймар Ленк — был критически настроен в отношении других однопартийцев: МайлисРепс, Юри Ратаса и Кадри Симсон.

Ленк, имея в виду Сависаара заявил, что самое большое предательство, когда ваши, так называемые дети, предают вас.

Также Ленк сказал, что если бы существовал список Сависаара, то он бы пошел на выборы в этом списке.

Кто входит в созданный в поддержку Эдгара Сависаара избирательный союз и сколько людей он объединяет, на встрече не было сказано, пишет rus.err.ee. Целью встречи было проинформировать других членов Центристской партии, поддерживающих Сависаара, о том, что для участия в местных выборах создается избирательный союз.