ФОТО DELFI: В Вильянди продолжаются Ганзейские дни

В пятницу в Вильянди состоялось торжественное открытие фестиваля "Ганзейские дни".
Вчера же прошел Праздник песни и танца ”Взгляд из родного окна”. Начался он шествием из Вильяндиской кесклиннаской школы, а оттуда участники направились петь на танцевать на открытую сцену.
Также в рамках мероприятия состоялось праздничное шествие, огненное шоу и шоу акробатов. С приветственной речью выступил мэр города Андо Кивиберг.
Фестиваль продлится до воскресенья.
Tallinn, Квартира, 89 000 EUR
Alajõe vald, Дом, 95 000 EUR
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