04.06.2017, 17:40

ФОТО DELFI: В Вильянди продолжаются Ганзейские дни


rus.delfi.ee
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Viljandimaa laul- ja tantsupidu
Viljandimaa laulu- ja tantsupiduFoto: Kenno Soo

В пятницу в Вильянди состоялось торжественное открытие фестиваля "Ганзейские дни".

Вчера же прошел Праздник песни и танца ”Взгляд из родного окна”. Начался он шествием из Вильяндиской кесклиннаской школы, а оттуда участники направились петь на танцевать на открытую сцену.

Также в рамках мероприятия состоялось праздничное шествие, огненное шоу и шоу акробатов. С приветственной речью выступил мэр города Андо Кивиберг.

Фестиваль продлится до воскресенья.

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