ФОТО DELFI: В Вильянди продолжаются Ганзейские дни

В пятницу в Вильянди состоялось торжественное открытие фестиваля "Ганзейские дни".

Вчера же прошел Праздник песни и танца ”Взгляд из родного окна”. Начался он шествием из Вильяндиской кесклиннаской школы, а оттуда участники направились петь на танцевать на открытую сцену.

Также в рамках мероприятия состоялось праздничное шествие, огненное шоу и шоу акробатов. С приветственной речью выступил мэр города Андо Кивиберг.

Фестиваль продлится до воскресенья.