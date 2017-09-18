ФОТО DELFI: В Тарту в дерево, растущее в школьном дворе, ударила молния. Дети очень испугались

В дерево, растущее во дворе тартуской школы Карлова, ударила молния, напугав учеников и сотрудников. Они подумали, что что-то взорвалось.

В понедельник во второй половине дня посреди урока молния ударила прямо в дерево. ”Взрыв” был настолько сильным, что оконные стекла задрожали даже в километре от места происшествия, не говоря о самом школьном здании.

Читатель Delfi, находившийся в этот момент в здании, сообщил в редакцию, что в результате случившегося в школе началась паника.

”Вдруг коридор осветило, и раздался очень громкий хлопок. В этот момент и я подумал, и другие люди, что произошел взрыв”, — описал он.

”Всем было страшно”, — добавил читатель. ”Через некоторое время самые маленькие дети немножко были в истерике и плакали, звонили родителям”.

К счастью, ученики и сотрудники школы отделались испугом; пострадало только дерево.