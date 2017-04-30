ФОТО DELFI: В Тарту умельцы запускают свои летательные аппараты в Эмайыги

В рамках весенних Тартуских студенческих дней сегодня на берегу реки Эмайыги проходит соревнование самодельных летательных аппаратов Karsumm.

Около 12 часов на обоих берегах Эмайыги можно было увидеть большое количество публики. По оценке фотографа, посмотреть Karsumm пришли сотни человек. Он добавил, что вышло солнце и в соревновании участвуют восемь команд. Бросилось в глаза, что партнером Karsumm является авиакомпания Nordica, представитель которой присутствует и в жюри. Команду летательного аппарата, который пролетит больше всего и будет самым креативным, Nordica отправит в путешествие в один красивый город Европы.