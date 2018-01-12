12.01.2018, 12:41

ФОТО DELFI: В Тарту сносят старое здание экономического факультета, чтобы возвести новое

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rus.delfi.ee
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Algas Oeconomicum'i lammutamine
Algas Oeconomicum'i lammutamineFoto: Argo Ingver

В Тарту начали снос учебного здания факультета экономики Economicum, чтобы на его месте возвести новое и лучшее.


К началу 2019 года планируется построить новый научно-учебный корпус Delta, в котором будут располагаться институты информатики, математики, статистики, а также экономики.

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