12.01.2018, 12:41
ФОТО DELFI: В Тарту сносят старое здание экономического факультета, чтобы возвести новое
В Тарту начали снос учебного здания факультета экономики Economicum, чтобы на его месте возвести новое и лучшее.
К началу 2019 года планируется построить новый научно-учебный корпус Delta, в котором будут располагаться институты информатики, математики, статистики, а также экономики.
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