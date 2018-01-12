ФОТО DELFI: В Таллинне состоялась встреча президента Эстонии Кальюлайд и премьер-министра Японии Абэ

В пятницу в рамках европейского визита в Эстонию прибыл премьер-министр Японии Шинзо Абэ и встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Также сегодня вечером состоится встреча Абе и Ратаса.
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В пятницу в рамках европейского визита в Эстонию прибыл премьер-министр Японии Шинзо Абэ и встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Также сегодня вечером состоится встреча Абе и Ратаса.
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