ФОТО DELFI: В Таллинне провозглашен Рождественский мир

В сочельник, т.е. канун Рождества по григорианскому календарю, каноническому у католиков и лютеран, в полдень мэр Таллинна Таави Аас провозгласил Рождественский мир — время, на которое прекращаются войны и распри.
Традиция Рождественского мира восходит к XVII веку, когда Эстония, Финляндия и Швеция были единым государством. Начало традиции было положено во времена правления шведской королевы Кристийны (1632-1654 годы). Мир продолжается до 13 января, сообщает Раэпресс.
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