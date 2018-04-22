ФОТО DELFI: В Таллинне простились с митрополитом Корнилием

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий скончался в четверг на 94-м году жизни. Последние 18 лет он был наставником для всех православных верующих Эстонии. Будучи главой эстонской церкви Московского патриархата, он каждый праздник призывал людей к миру и согласию.