ФОТО DELFI: В Таллинне прошла акция в поддержку чеченских геев

Сегодня, 22 апреля, Эстонское ЛГБТ-сообщество организовало акцию солидарности в поддержку чеченских геев, которых, по данным некоторых СМИ, пытают и убивают в секретных тюрьмах.

Акция прошла у посольства России.

Эстонское общество ЛГБТ (лесби, геи, бисексуалы, трансгендеры) представляет интересы сексуальных меньшинств Эстонии. Его деятельность сосредоточена на просветительской работе, образовании и протекции, а также благополучии людей, причисляющих себя к ЛГБТ-движению.

Напомним, как развивались события. Как писала ”Медуза”, 1 апреля ”Новая газета” опубликовала материал о массовых задержаниях жителей Чечни, заподозренных в том, что они гомосексуалы. По сведениям издания, три человека были убиты, более ста задержаны; некоторые из них находились или находятся в секретных тюрьмах, где с помощью пыток у них пытаются выбить имена других геев. Власти Чечни назвали публикацию ложью.

МИД Эстонии сильно озабочен сложившейся ситуацией и призывает РФ как члена Совета Европы соблюдать свои обязательства.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Эстонии Сандры Камиловой, позиция Эстонии по данному вопросу отражается в заявлении Европейского союза, которое было озвучено в Совете Европы.

"Мы сильно озабочены ситуацией в Чечне, и в случае нарушения прав чеченских гомосексуалов мы вместе с другими странами EC призываем Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства, будучи членом Совета Европы, прекратив дискриминацию и ущемление прав человека”, — прокомментрировала для Delfi ситуацию Камилова.

Delfi обратился за комментарием в посольство РФ с вопросами: как посол России в Эстонии Александр Петров относится к данной акции? Будет ли Посольство каким-либо образом реагировать на данное мероприятие? Также мы поинтересовались, как в посольстве относятся к ситуации, возникшей в гей-сообществе Чечни?

”Что касается ситуации вокруг ЛГБТ-сообщества в Чеченской Республике, исчерпывающие комментарии по данной теме дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков”, — прокомментировал ситуацию пресс-атташе посольства Денис Мосюков.

"Опубликованная в ”Новой газете” статья о ситуации вокруг ЛГБТ-сообщества в Чеченской Республике содержала сведения, которые не нашли подтверждения", — сообщил в ответ Мосюков.

Также, по его словам, показательно, что один из ведущих активистов российского ЛГБТ-движения, основатель проекта GayRussia Николай Алексеев недоумевает, откуда в СМИ появилась такая информация, и заявил об отсутствии у него свидетельств притеснения секс-меньшинств в Чечне. Более того, он намерен обратиться в суд в связи с публикациями ”Новой газеты”.

"Генпрокуратура и Следственный комитет России не получали никаких жалоб. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова также сообщила, что к ней не поступало обращений о преследовании активистов ЛГБТ-сообщества в Чечне. В свою очередь, Совет по правам человека при главе Чечни изучил материалы ”Новой газеты” и не нашел ”даже косвенного подтверждения” опубликованных заявлений", — добавил пресс-атташе посольства.