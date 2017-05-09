ФОТО DELFI: В Таллинне прошла акция "Бессмертный полк"

Surematu polk Foto: Hendrik Osula

В Таллинне, как им ногих других городах России и мира, проходит приуроченная к Дню победы акция "Бессмертный полк". Около двух тысяч человек с белыми шарами собрались на шествие под предводительством руководителя общественной организации "Ночной дозор" Сергея Чаулина.