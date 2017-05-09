09.05.2017, 18:11

ФОТО DELFI: В Таллинне прошла акция "Бессмертный полк"

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Ольга Привалова
Ольга Привалова
Хендрик Осула
Видео и фото: Хендрик Осула
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Surematu polk
Surematu polk Foto: Hendrik Osula

В Таллинне, как им ногих других городах России и мира, проходит приуроченная к Дню победы акция "Бессмертный полк". Около двух тысяч человек с белыми шарами собрались на шествие под предводительством руководителя общественной организации "Ночной дозор" Сергея Чаулина.

Участники акции поют песню "День победы", несут гвоздики и шары. С разных сторон звучит традиционное "Спасибо деду за победу".

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