ФОТО DELFI: В Таллинне прошла акция "Бессмертный полк"

В Таллинне, как им ногих других городах России и мира, проходит приуроченная к Дню победы акция "Бессмертный полк". Около двух тысяч человек с белыми шарами собрались на шествие под предводительством руководителя общественной организации "Ночной дозор" Сергея Чаулина.
Участники акции поют песню "День победы", несут гвоздики и шары. С разных сторон звучит традиционное "Спасибо деду за победу".
Parki poolsaar, Участок земли, 45 000 EUR
Tallinn, Квартира, 199 500 EUR
Зарегистрированные (16) Анонимные (52)