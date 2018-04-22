22.04.2018, 11:06

ФОТО DELFI: В Таллинне прощаются с митрополитом Корнилием

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rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: В Таллинне прощаются с митрополитом Корнилием
Foto: Taavi Sepp

В воскресенье, 22 апреля, в соборе Александра Невского православные прихожане Эстонии прощаются с митрополитом Таллиннским и всея Эстонии Корнилием, передает rus.err.ee.

Проводить Корнилия в последний путь прибыли и представители духовенства из других стран, передает служба новостей "Радио 4".

Как сказал член Синода эстонской православной церкви Московского патриархата Сергей Мянник, поскольку президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится в зарубежном визите, памятный венок от главы государства в храм доставил офицер президентской канцелярии.

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий скончался в четверг на 94-м году жизни. Последние 18 лет он был наставником для всех православных верующих Эстонии. Будучи главой эстонской церкви Московского патриархата, он каждый праздник призывал людей к миру и согласию.

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