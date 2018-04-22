ФОТО DELFI: В Таллинне прощаются с митрополитом Корнилием

В воскресенье, 22 апреля, в соборе Александра Невского православные прихожане Эстонии прощаются с митрополитом Таллиннским и всея Эстонии Корнилием, передает rus.err.ee.
Проводить Корнилия в последний путь прибыли и представители духовенства из других стран, передает служба новостей "Радио 4".
Как сказал член Синода эстонской православной церкви Московского патриархата Сергей Мянник, поскольку президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится в зарубежном визите, памятный венок от главы государства в храм доставил офицер президентской канцелярии.