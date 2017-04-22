22.04.2017, 14:05

ФОТО DELFI: В Таллинне проходит акция протеста против Rail Baltic

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rus.delfi.ee
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Meeleavaldus Rail Balticu vastu vabaduse väljakul
Meeleavaldus Rail Balticu vastu vabaduse väljakulFoto: Kert Saarma

Сегодня в Таллинне, на площади Вабадузе проходит акция протеста против строительства трансбалтийской железнодорожной магистрали Rail Baltic.

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