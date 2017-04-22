ФОТО DELFI: В Таллинне проходит акция протеста против Rail Baltic

Сегодня в Таллинне, на площади Вабадузе проходит акция протеста против строительства трансбалтийской железнодорожной магистрали Rail Baltic.
Saue vald, Рядный дом, 205 000 EUR
Tallinn, Квартира, 175 000 EUR
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Сегодня в Таллинне, на площади Вабадузе проходит акция протеста против строительства трансбалтийской железнодорожной магистрали Rail Baltic.
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