На его борту находился контингент ВВС Германии, который в ближайшее время приступит к охране воздушного пространства Эстонии.
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