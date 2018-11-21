21.11.2018, 17:50

ФОТО DELFI: В Таллинне открылась новая тюрьма, которая начнет работу в декабре

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 51 pilti
Tallinna vangla Foto: Rauno Volmar

Сегодня в волости Раэ, в деревне Соодевахе, на границе с Таллинном, открылась новая Таллиннская тюрьма, начнет работу в декабре.

В новой тюрьме всего 1208 мест для заключенных: 512 камер предназначены для мужчин, а 92 — для женщин. В тюремный комплекс входит также открытая тюрьма на 100 мест.

В новую Таллиннскую тюрьму также перевезут материнское отделение из Тартуской тюрьмы, где содержаться женщины-заключенные со своими детьми до трех лет.

После переезда здания Таллиннской тюрьмы на улице Магазини и открытая тюрьма в Маарду будут закрыты.

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