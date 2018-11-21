ФОТО DELFI: В Таллинне открылась новая тюрьма, которая начнет работу в декабре

В новой тюрьме всего 1208 мест для заключенных: 512 камер предназначены для мужчин, а 92 — для женщин. В тюремный комплекс входит также открытая тюрьма на 100 мест.

В новую Таллиннскую тюрьму также перевезут материнское отделение из Тартуской тюрьмы, где содержаться женщины-заключенные со своими детьми до трех лет.

После переезда здания Таллиннской тюрьмы на улице Магазини и открытая тюрьма в Маарду будут закрыты.