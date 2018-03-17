ФОТО DELFI: В Таллинне идет предварительное голосование на выборах президента РФ. На месте — охрана и полиция

Сегодня, в субботу, в Таллинне в Посольстве РФ началось предварительное голосование на выборах президента РФ.
По словам нашего корреспондент, на месте — охрана и полиция.
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Сегодня, в субботу, в Таллинне в Посольстве РФ началось предварительное голосование на выборах президента РФ.
По словам нашего корреспондент, на месте — охрана и полиция.
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