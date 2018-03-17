17.03.2018, 15:19

ФОТО DELFI: В Таллинне идет предварительное голосование на выборах президента РФ. На месте — охрана и полиция

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rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: В Таллинне идет предварительное голосование на выборах президента РФ. На месте — охрана и полиция
Foto: Madis Veltman

Сегодня, в субботу, в Таллинне в Посольстве РФ началось предварительное голосование на выборах президента РФ.

По словам нашего корреспондент, на месте — охрана и полиция.

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