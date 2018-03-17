ФОТО DELFI: В Таллинне идет досрочное голосование на выборах президента РФ. На месте — охрана и полиция

Сегодня, в субботу, в Таллинне в Посольстве РФ началось предварительное голосование на выборах президента РФ.

По словам нашего корреспондент, на месте — охрана и полиция.

Наблюдатели утверждают, что никаких нарушений замечено не было, однако небольшой проблемой стало то, что некоторые избиратели приходили с эстонской ID-картой, а не с российским паспортом, как того требует закон о выборах, передает "Актуальная камера".

Как напомнил Интерфаксу посол России в Эстонии Александр Петров, в настоящее время в Эстонии проживает 83 000 граждан РФ с правом голоса. "Шесть лет назад на предыдущих выборах их было 118 000. Их численность сократилось в основном по причинам естественной убыли, выезда из Эстонии или получения гражданства иных государств", — пояснил Петров.

Всего же в настоящее время, по его словам, в республике проживает около 120 000 граждан РФ и российская диаспора Эстонии входит в пятерку крупнейших зарубежных диаспор России, находится на четвертом месте.