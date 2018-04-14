14.04.2018, 15:37

ФОТО DELFI: В Таллинне и Тарту пишут "Тотальный диктант"

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rus.delfi.ee
EST
Totalnõi tiktant
Totalnõi tiktantFoto: Jaanus Lensment

Сегодня в разных городах Эстонии в очередной раз проходит "Тотальный диктант".

В Тарту:

В Таллинне:

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