ФОТО DELFI: В Таллинне и Тарту пишут "Тотальный диктант"

Сегодня в разных городах Эстонии в очередной раз проходит "Тотальный диктант".
В Тарту:
В Таллинне:
Сегодня в разных городах Эстонии в очередной раз проходит "Тотальный диктант".
В Тарту:
В Таллинне:
Country demand planner
LEIBUR (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 22.04.2018
Juhtkonna assistent
STORA ENSO PACKAGING AS ...
Tähtaeg: 19.04.2018
Traumatoloogia-ortopeedia osakonna juhataja
TALLINNA LASTEHAIGLA SA
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