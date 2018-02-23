ФОТО DELFI: В Таллинн прибыл американский ПЗРК Patriot

Военнослужащие США в пятницу, 23 февраля, представили в Таллинне одну установку противозенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Patriot, передает rus.err.ee.

Главная цель доставки установки в Эстонии — отработка сотрудничества с ВВС Эстонии. По планам, Patriot также используют на параде Сил обороны в годовщину Республики 24 февраля, сообщил главный штаб Сил обороны.

Прибывшая в Эстонию установка Patriot принадлежит дислоцированному в Европе противозенитному командованию сухопутных войск и входит в состав размещенной в Европе противозенитной системы США.

В зависимости от типа ракеты дальность действия может достигать 160 км, а высота 25 км.