ФОТО DELFI: В Таллинн на "Тотальный диктант" прибыли Сухоруков и Билан

Сегодня в очередной раз состоится "Тотальный диктант", одним из организаторов в столице является председатель Таллинского горсобрания Михаил Кылварт.

В преддверии диктанта в Таллиннском университете состоялась пресс-конференция.

Все три площадки находятся в центре города и подобраны так, чтобы каждый желающий проверить свою грамотность нашел себе мероприятие по вкусу. Написать диктант в академичной обстановке, под диктовку филолога можно будет в Таллиннском университете (Нарва мнт., 29), в Auditorium Maximum. Читать текст диктанта там будет лектор Наталия Чуйкина. Также в Таллинн специально прибудут два звездных диктора.

В концертном зале Alexela диктант проведет певец Дима Билан, а в Центре русской культуры аудиторию соберет известный российский актер Виктор Сухоруков.