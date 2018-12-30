ФОТО DELFI: В Таллинн массово прибывают российские туристы на новогодние праздники

”Динамика позитивная, за первые 9 месяцев 2018 года был зафиксирован рост +7% и по количеству туристов, и по ночевкам. В январе — сентябре Эстонию посетили 185 тысяч [российских] туристов, которые провели у нас 383 тысячи ночей”, — сообщила ”Фонтанке.ру” представитель Visit Estonia в России Илона Кбеян.

Принимая во внимание нынешнюю динамику и активный предрождественский сезон у туроператоров, в период праздников Эстония, вероятно, привлечет в декабре-январе больше отдыхающих, чем годом ранее.

”Мой прогноз — это, конечно, чистая спекуляция, но, думаю, что цифра будет около 100 тысяч туристов [из РФ] по всей Эстонии за декабрь и январь вместе. В прошлом году эта цифра осталось немного ниже”, — поделилась предположениями Кбеян.

Тем не менее, как сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру", итоги туристического сезона пока подводить рано, но, по мнению эстонских отельеров, число российских туристов как минимум не уменьшилось, а количество дней, проводимых ими в отелях, даже выросло.

"Позитивный тренд в том, что люди, туристы остаются здесь на 3-4 ночи. И это, конечно, дает работу не только гостиницам, но и ресторанам, вообще, скажем, сектору услуг. Так что это опять-таки позитивный как бы факт. Но тоже надо отметить то, что около 70% остается в Таллинне", — сказала исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии Марика Лийвамяги.