06.01.2018, 18:51

ФОТО DELFI: В соборе Александра Невского прошло рождественское богослужение

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rus.delfi.ee
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Jõuluteenistus Nevski katedraalis 6.01.2018
Jõuluteenistus Nevski katedraalis 6.01.2018Foto: Andres Putting

6 января в Таллиннском Александро-Невском кафедральном соборе прошло праздничное рождественское богослужение.

Православные христиане отмечают Рождество по юлианскому календарю, который отличается от григорианского на 13 дней. "По старому стилю" Рождество празднуют Русская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская православная церковь, а также афонские монастыри, католики восточного обряда (Украинская греко-католическая церковь) и некоторые протестанты.

Поздравляем православных христиан, празднующих Рождество Христово, со светлым праздником!

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