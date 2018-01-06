ФОТО DELFI: В соборе Александра Невского начались рождественские богослужения

Jõuluteenistus Nevski katedraalis 6.01.2018 Foto: Andres Putting

6 января в Таллиннском Александро-Невском кафедральном соборе прошло праздничное рождественское богослужение. Богослужения продолжаться сегодня вечером, а также завтра, 7 января.